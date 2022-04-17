«Реал» в гостях вырвал победу у «Севильи» благодаря голу Бензема

Гол Бензема принес «Реалу» волевую победу в гостях над «Севильей»

«Реал» в гостевом матче 32-го тура чемпионата Испании победил «Севилью» со счетом 3:2. Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Хозяева забили два гола в первом тайме. На 21-й минуте отличился Иван Ракитич, на 25-й упрочил преимущество Эрик Ламела.

«Королевский клуб» отыгрался уже во второй половине. На 50-й минуте гол забил Родриго, а на 83-й отличился Начо Фернандес.

Победный гол на 90+2-й минуте встречи забил Карим Бензема, для которого это 25-й мяч в чемпионате в этом сезоне.

Еще один мяч нападающего мадридцев Винисиуса Жуниора не был засчитан из-за игры рукой. Отметим, что к основному времени матча было добавлено почти 10 минут.

«Реал» занимает первое место в таблице примеры с отрывом в 15 очков. «Севилья» занимает третью строчку, имея столько же очков, как у «Барселоны» (60), однако у каталонцев два матча в запасе.