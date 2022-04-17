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17 апреля, 23:59

«Реал» в гостях вырвал победу у «Севильи» благодаря голу Бензема

Гол Бензема принес «Реалу» волевую победу в гостях над «Севильей»
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Реал» в гостевом матче 32-го тура чемпионата Испании апобедил «Севилью» со счетом 3:2.
Фото Reuters

«Реал» в гостевом матче 32-го тура чемпионата Испании победил «Севилью» со счетом 3:2. Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Хозяева забили два гола в первом тайме. На 21-й минуте отличился Иван Ракитич, на 25-й упрочил преимущество Эрик Ламела.

«Королевский клуб» отыгрался уже во второй половине. На 50-й минуте гол забил Родриго, а на 83-й отличился Начо Фернандес.

Победный гол на 90+2-й минуте встречи забил Карим Бензема, для которого это 25-й мяч в чемпионате в этом сезоне.

Еще один мяч нападающего мадридцев Винисиуса Жуниора не был засчитан из-за игры рукой. Отметим, что к основному времени матча было добавлено почти 10 минут.

«Реал» занимает первое место в таблице примеры с отрывом в 15 очков. «Севилья» занимает третью строчку, имея столько же очков, как у «Барселоны» (60), однако у каталонцев два матча в запасе.

Испания. Лига 1. 32-й тур
17 апр, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
2:3
Реал
Голы
Ракитич, 21 (1:0), Ламела, 25 (2:0), Родригу, 50 (2:1), Начо, 82 (2:2), Бензема, 90+2 (2:3)
Севилья
Буну Хесус Навас Акунья (Аугустинссон, 62) Диегу Карлос Кунде Хоан Хордан Корона (Гудель, 62) Ракитич Ламела (Окампос, 72) Марсьяль (Мир, 41) Гомес (Оливер Торрес, 46)
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау Алаба Кроос Модрич (Начо, 82) Вальверде Камавинга (Родригу, 46) Бензема (Диас, 90+6) Васкес (Асенсио, 82) Винисиус Жуниор
Предупреждения
Марсьяль 39’, Диегу Карлос 81’, Оливер Торрес 83’  -  Камавинга 31’, Начо 78’, Кроос 90+6’, Диас 90+9’
Судьи
Фернандес (Испания)

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Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
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Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

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1.75

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15%

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Сочи 2
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21%

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П1

18%

1.75

X2

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Карим Бензема
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3
8
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Ла лига, 32-й тур: «Реал» победил «Севилью», «Атлетико» обыграл «Эспаньол» и другие игры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 32 23 6 3 66-28 75
2
 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 32 16 12 4 46-25 60
4
 Атлетико 32 18 6 8 59-39 60
5
 Бетис 32 17 6 9 56-37 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 32 13 10 9 51-31 49
8
 Атлетик 32 11 12 9 36-32 45
9
 Осасуна 32 12 8 12 33-41 44
10
 Валенсия 32 10 12 10 44-46 42
11
 Сельта 32 10 9 13 36-35 39
12
 Эспаньол 32 10 9 13 37-44 39
13
 Эльче 32 9 8 15 35-44 35
14
 Р. Вальекано 31 9 7 15 32-38 34
15
 Хетафе 32 7 11 14 29-37 32
16
 Гранада 32 6 11 15 36-56 29
17
 Мальорка 32 7 8 17 27-53 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 32 6 7 19 25-53 25
20
 Леванте 32 5 10 17 39-62 25
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15.04 22:00
Р. Сосьедад – Бетис
 0 : 0
16.04 15:00
Эльче – Мальорка
 3 : 0
16.04 17:15
Алавес – Р. Вальекано
 1 : 0
16.04 19:30
Валенсия – Осасуна
 1 : 2
16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
 1 : 2
17.04 15:00
Гранада – Леванте
 1 : 4
17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
 2 : 1
17.04 19:30
Атлетик – Сельта
 0 : 2
17.04 22:00
Севилья – Реал
 2 : 3
18.04 22:00
Барселона – Кадис
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 25
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

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 15
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Энес Юнал

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П
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Усман Дембеле

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 11
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Карим Бензема

Реал

 10
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Жорди Альба

Барселона

 8
И К Ж
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Хетафе

 27 2 4
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Жюль Кунде

Севилья

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