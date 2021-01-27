«Севилья» разгромила «Валенсию» и вышла в четвертьфинал Кубка Испании, Черышев остался в запасе
«Севилья» вышла в четвертьфинал Кубка Испании. Команда разгромила «Валенсию» со счетом 3:0.
Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев остался в запасе.
Кубок Испании
1/8 финала
«Севилья» — «Валенсия» — 3:0 (3:0)
Голы: де Йонг, 20 (1:0). де Йонг, 33 (2:0). Ракитич, 38 (3:0).
«Севилья»: Буну, Хесус Навас (Рекик, 67), Гомес, Акунья (Алейш Видаль, 68), Кунде, Ракитич, Гудель, Хоан Хордан (Оливер Торрес, 63), де Йонг (Эн-Несири, 85), Сусо (Идрисси, 63), Эль-Хаддади.
«Валенсия»: Риверо, Васс, Габриэл Паулиста (Молина, 53), Лато, Гильямон, Рачич (Эскердо, 53), Ли Кан Ин, Коиндреди, Хасон, Собрино, Бланко.
Предупреждения: Акунья, 62. Алейш Видаль, 80. Эль-Хаддади, 90+2.
Судья: дель Серро Гранде (Испания).
27 января. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
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