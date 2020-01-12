«Севилья» разгромила «Эскобедо» в Кубке Испании
«Севилья» с крупным счетом обыграла «Эскобедо» в матче 2-го раунда Кубка Испании — 5:0.
В составе победителей отличились Люк де Йонг, Нолито, Лукас Окампос, Франко Васкес и Оливер Торрес.
В других матчах дня «Эйбар» переиграл «Касереньо» (2:1), а «Эспаньол» победил «С.С. Рейес» (2:0).
Кубок Испании
2-й раунд
«Касереньо» — «Эйбар» — 1:2 (0:0)
Голы: Маркос Торрес, 64 (1:0). Педро Леон, 79 (1:1). Альберто Дельгадо, 90+3 — в свои ворота (1:2).
«Эйбар»: Йоэль, Корреа (Серхио Энрич, 76), Оливейра, Бургос, Альварес, Орельяна, Кике (Экспосито, 63), Шарлес, Де Бласис, Мари (Педро Леон, 63), Браво.
Предупреждение: Оливейра, 68.
Судья: Гонсалес Гонсалес (Испания).
12 января. Касерес. Стадион «Estadio Principe Felipe».
Кубок Испании
2-й раунд
«С.С. Рейес» — «Эспаньол» — 0:2 (0:1)
Голы: Кальери, 45+1 (0:1). Рауль де Томас, 85 (0:2).
«Эспаньол»: Андрес Приэто, Хави Лопес, Эспиноса, Калеро, Педроса, Итурраспе, Рока (Давид Лопес, 68), Мелендо (Кампусано, 76), У Лэй, Кальери (Рауль де Томас, 61), Варгас.
Предупреждения: Пипе Саэс, 18. Калеро, 64. Эспиноса, 83.
Удаление: Пипе Саэс (С.С. Рейес), 50.
Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).
12 января. Сан-Себастиан-де-лос-Рейес. Стадион «Estadio Municipal Nuevo Matapinonera».
Кубок Испании
2-й раунд
«Эскобедо» — «Севилья» — 0:5 (0:2)
Голы: де Йонг, 17 (0:1). Нолито, 38 (0:2). Окампос, 57 (0:3). Васкес, 75 (0:4). Оливер Торрес, 90+1 (0:5).
«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Гомес, Регилон, Гудель, Васкес, Оливер Торрес, Хоан Хордан, де Йонг (Эрнандес, 78), Нолито (Хиль, 61), Окампос (Рони Лопеш, 68).
Предупреждения: Гудель, 40. Регилон, 78.
Судья: Сото Градо (Испания).
12 января. Эскобедо. Стадион «Estadio Eusebio Arce».