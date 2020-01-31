«Севилья» проиграла в Кубке Испании клубу второго дивизиона
01:03
«Севилья» уступила «Мирандесу» в матче 1/8 финала Кубка Испании (1:3). Единственный гол в составе севильцев забил Нолито на 90-й минуте.
Кубок Испании
1/8 финала
«Мирандес» — «Севилья» — 3:1 (2:0)
Голы: Айяс, 7 (1:0). Айяс, 30 (2:0). Рей, 85 (3:0). Нолито, 90 (3:1).
Нереализованный пенальти: Пенья (М), 54 (вратарь).
Судья: Хайме Латре.
30 января. Миранда-де-Эбро. Стадион «Андува».
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