"Севилья" проиграла "Уэске", пропустив на 98-й минуте

"Севилья" уступила "Уэске" в матче 26-го тура чемпионата Испании (1:2). Победный гол на 90+8-й минуте забил форвард Эсекиэль Авила. К основному времени матча было добавлено 10 минут из-за видеоповтора, в результате которого гол "Севильи" был отменен.

"Севилья" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков. "Уэска" с 22 баллами располагается на последней строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

26-й тур

"Уэска" - "Севилья" - 2:1 (1:0)

Голы: Аньор, 7 (1:0). Бен Йеддер, 84 - с пенальти (1:1). Авила, 90+8 (2:1).

"Уэска": Сантамария, Эчейта, Пулидо, Дьегес, Мирамон (Авила, 38), Мойсес Гомес, Аньор (Гальяр, 69), Эррера (Мусто, 84), Феррейро, Гальего, Галан.

"Севилья": Вацлик, Меркадо, Кьер (Вебер, 62), Гомес, Банега, Рог (Васкес, 74), Хесус Навас, Бен Йеддер, Сарабия, Промес (Эль-Хаддади, 61), Андре Силва.

Предупреждения: Рог, 40. Промес, 45. Кьер, 54. Эчейта, 61. Галан, 66. Эррера, 77. Пулидо, 78. Меркадо, 90+8. Авила, 90+10.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

02 марта. Уэска. Стадион "El Alcoraz".

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