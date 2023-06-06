«Севилья» продлила контракт с тренером Мендилибаром

«Севилья» объявила о продлении контракта с главным тренером команды Хосе Луис Мендилибаром.

Стороны продлили соглашение до июня 2024 года. 62-летний специалист работает в испанской команде с 21 марта 2023 года.

Он пришел в клуб, когда «Севилья» находилась на 16-й строчке в турнирной таблице ла лиги. После работы специалиста клуб поднялся на 12-е место, избежав вылета, а также одержал победу в Лиге Европы.

Ранее Мендилибар работал с «Алавесом», «Эйбаром», «Леванте», «Осасуной», «Вальядолидом» и «Атлетиком».