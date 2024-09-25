«Севилья» продлила контракт с главным тренером Пимьентой

«Севилья» объявила о продлении контракта с главным тренером команды Хавьером Гарсией Пимьентой.

Новое соглашение с 50-летним испанцем действует до конца июня 2027 года.

Пимьента возглавил «Севилью» в июле 2024 года. Под его руководством команда провела 7 матчей, одержала 2 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

«Севилья» занимает 12-е место в турнирной таблице ла лиги с 8 очками.