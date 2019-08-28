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«Севилья» продлила контракт с 20-летним нападающим

18:19
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«Севилья» продлила контракт с нападающим Алехандро Посо. Новое соглашение с 20-летним испанцем рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт «Севильи».

Посо является воспитанником «Севильи». В прошлом сезоне он выступал на праваха аренды за «Гранаду». В 30 матчах второго дивизиона чемпионата Испании нападающий забил 4 гола.

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