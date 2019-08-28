«Севилья» продлила контракт с 20-летним нападающим

«Севилья» продлила контракт с нападающим Алехандро Посо. Новое соглашение с 20-летним испанцем рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт «Севильи».

Посо является воспитанником «Севильи». В прошлом сезоне он выступал на праваха аренды за «Гранаду». В 30 матчах второго дивизиона чемпионата Испании нападающий забил 4 гола.

??? #Pozo2023



Muy feliz de continuar mi aventura futbol?stica en el club que me vio nacer. ? ?Cuatro temporadas m?s defendiendo los colores de mi @SevillaFC! #VamosmiSevilla pic.twitter.com/lhvvwrF0Up — Alejandro Pozo (@Alex_Pozo9) August 28, 2019

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