«Севилья» продлила контракт с 20-летним нападающим
18:19
«Севилья» продлила контракт с нападающим Алехандро Посо. Новое соглашение с 20-летним испанцем рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт «Севильи».
Посо является воспитанником «Севильи». В прошлом сезоне он выступал на праваха аренды за «Гранаду». В 30 матчах второго дивизиона чемпионата Испании нападающий забил 4 гола.
??? #Pozo2023— Alejandro Pozo (@Alex_Pozo9) August 28, 2019
Muy feliz de continuar mi aventura futbol?stica en el club que me vio nacer. ? ?Cuatro temporadas m?s defendiendo los colores de mi @SevillaFC! #VamosmiSevilla pic.twitter.com/lhvvwrF0Up
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