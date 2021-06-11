«Севилья» предложила Рамосу пятилетний контракт

«Севилья» предложила защитнику «Реала» Серхио Рамосу пятилетний контракт, информирует радиостанция esRadio. Как отмечается, зарплата 35-летнего испанца при этом может составить 7 миллионов евро за сезон.

Кроме того, Рамос в случае согласия получит возможность остаться в клубе после завершения карьеры.

Контракт Рамоса с «Реалом» истекает 30 июня. Также футболистом интересуется «Манчестер Сити».