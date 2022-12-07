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Сегодня, 22:30

«Севилья» повысила цену за голкипера Буну на фоне его успехов на ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Яссин Буну.
Фото AFP

«Севилья» повысила требования по трансферу вратаря Яссина Буну из-за его успехов в составе сборной Марокко на ЧМ-2022.

По данным Fichajes, после того, как марокканцы, благодаря игре Буну, выбили Испанию (0:0, 3:0 по пенальти) с чемпионата мира, «Севилья» намерена требовать за 31-летнего игрока более 40 миллионов евро. Также клуб будет просить заплатить отступные в размере 50 миллионов евро, прописанные в его контракте.

В матче с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2022 Буну не пропустил в течение игрового времени, а затем отразил два удара в серии послематчевых пенальти, которую Марокко выиграл со счетом 3:0.

Марокканцы 10 декабря встретится в 1/4 финала турнира в Катаре с Португалией. Начало матча — в 18.00 мск.

Источник: Fichajes
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
Сборная Марокко по футболу
ФК Севилья
Яссин Буну
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
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