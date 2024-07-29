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Сегодня, 00:29

«Севилья» подпишет Агуме из «Интера»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Интера» Люсьен Агуме близок к переходу в «Севилью», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, переговоры о трансфере 22-летнего француза проходят хорошо. Ожидается, что сделка будет заключена на этой неделе.

Агуме в сезоне-2023/24 был арендован «Севильей». На его счету в общей сложности 14 матчей и 3 желтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Севилья
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13
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16
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