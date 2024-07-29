«Севилья» подпишет Агуме из «Интера»
Полузащитник «Интера» Люсьен Агуме близок к переходу в «Севилью», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, переговоры о трансфере 22-летнего француза проходят хорошо. Ожидается, что сделка будет заключена на этой неделе.
Агуме в сезоне-2023/24 был арендован «Севильей». На его счету в общей сложности 14 матчей и 3 желтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.
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15
|Мальорка
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17
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|0
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18
|Леганес
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19
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
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|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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Мальорка – Реал
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Вальядолид – Эспаньол
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