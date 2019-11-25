«Севилья» победила «Вальядолид» и сократила отставание от «Реала» и «Барсы» до 1 очка

«Севилья» одолела «Вальядолид» в матче 14-го тура ла лиги — 1:0. Это позволило андалусийской команде подняться на третье место в таблице. Отставание от лидеров «Барселоны» и «Реала» составляет одно очко, но каталонцы и мадридцы провели на одну игру меньше.

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Ла лига

14-й тур

«Вальядолид» — «Севилья» — 0:1 (0:1)

Гол: Банега, 13 — с пенальти.

«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Мойяно, Салису (Энес Унал, 84), Мичел, Сан Эметерио, Оскар Плано, Эрвиас (Вилья, 63), Рамирес (Де Фрутос, 77), Гвардьола.

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас (Н.Гудель, 89), Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега (Васкес, 75), Фернанду Режес, Хоан Хордан, де Йонг, Нолито (Оливер Торрес, 67), Окампос.

Предупреждения: Масип, 13. Окампос, 15. Начо Мартинес, 15. де Йонг, 64. Фернанду Режес, 89. Вилья, 89.

Удаление: Окампос, 90+2.

Судья: Прието Иглесиас.

24 ноября. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».