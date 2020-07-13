«Севилья» победила «Мальорку» и догнала «Атлетико»

«Севилья» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании обыграла «Мальорку» — 2:0. Отличились Лукас Окампос (с пенальти) и Юссеф Эн-Несири. Встреча из-за коронавируса прошла без зрителей.

«Севилья» одержала четвертую победу подряд, с 66 очками она занимает четвертое место в турнирной таблице. Столько же у «Атлетико», мадридцы — третьи. «Мальорка» (32) — 19-я.

Чемпионат Испании. Лига 1

36-й тур

«Севилья» — «Мальорка» — 2:0 (1:0)

Голы: Окампос, 41 — с пенальти (1:0). Эн-Несири, 84 (2:0).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега (Васкес, 82), Фернанду Режес, Оливер Торрес (Эн-Несири, 63), Хоан Хордан (Гудель, 70), Окампос (де Йонг, 82), Эль-Хаддади (Сусо, 70).

«Мальорка»: Рейна, Райльо, Седлар, Гамес (Трайковски, 72), Севилья (Сенье, 86), Посо, Кубо (Чаваррия, 86), Д.Родригес, Баба (Джуниор, 65), Будимир, Кучо Эрнандес (Пратс, 72).

Предупреждения: Будимир, 36. Хоан Хордан, 44. Гамес, 53. Буну, 65. Эн-Несири, 83.

Судья: Кордеро Вега (Испания).

12 июля. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».