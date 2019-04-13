"Севилья" победила "Бетис" и одержала третью победу подряд

"Севилья" переиграла "Бетис" в матче 32-го тура чемпионата Испании - 3:2.

В составе победителей отличились Мунир Эль-Хаддади, Пабло Сарабия и Франко Васкес. В составе "Бетиса" голы забили Джовани Ло Сельсо и Кристиан Тельо.

"Севилья" набрав 52 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги, "Бетис", имея в своем активе 43 очка, – на девятое.

Чемпионат Испании

Лига 1

32-й тур

"Севилья" – "Бетис" – 3:2 (1:0)

Голы: Эль-Хаддади, 26 (1:0). Ло Сельсо, 55 (1:1). Сарабия, 59 (2:1). Васкес, 63 (3:1). Тельо, 82 (3:2).

"Севилья": Вацлик, Каррису, Меркадо, Эскудеро, Банега (Рог, 74), Васкес (Промес, 69), Меса, Хесус Навас, Бен Йеддер, Сарабия, Эль-Хаддади (Алейш Видаль, 69).

"Бетис": Пау Лопес, Сидней (Тельо, 77), Феддаль, Манди, Фирпо, Эмерсон (Хоакин, 68), Гуардадо, Каналес, Виллиам Карвалью, Ло Сельсо, Хесе (Лорен Морон, 74).

Предупреждения: Хесе, 39. Эскудеро, 65. Банега, 70. Хесус Навас, 73. Каррису, 81. Манди, 83. Меркадо, 86. Тельо, 90+2. Рог, 90+4.

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

13 апреля. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".

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