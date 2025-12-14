«Севилья» всухую разгромила «Овьедо»

«Севилья» дома разгромила «Овьедо» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 4:0.

У хозяев забили Акор Адамс, Джибриль Соу, Батиста Менди и экс-форвард ЦСКА Чидера Эджуке.

«Севилья» поднялась на восьмое место в турнирной таблице Ла лиги с 20 очками, «Овьедо» идет на 19-й строчке с 10 очками.

В следующем туре «Севилья» сыграет на выезде против «Реала», а «Овьедо» примет на своем поле «Сельту».