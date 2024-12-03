«Савилья» сыграла вничью с «Осасуной»
«Севилья» в матче 15-го тура чемпионата Испании дома сыграла вничью с «Осасуной» со счетом 1:1.
На гол Анте Будимира хозяева ответили точным Доди Лукебакио.
После этого матча «Севилья» с 19 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Осасуна» с 23 очками — на седьмой строчке.
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|
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|В
|Н
|П
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|
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|Барселона
|15
|11
|1
|3
|43-16
|34
|
2
|Реал
|14
|10
|3
|1
|30-11
|33
|
3
|Атлетико
|15
|9
|5
|1
|26-8
|32
|
4
|Атлетик
|15
|7
|5
|3
|22-14
|26
|
5
|Вильярреал
|14
|7
|5
|2
|27-23
|26
|
6
|Мальорка
|15
|7
|3
|5
|15-13
|24
|
7
|Осасуна
|15
|6
|5
|4
|20-23
|23
|
8
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|15
|6
|4
|5
|22-20
|22
|
9
|Р. Сосьедад
|15
|6
|3
|6
|13-11
|21
|
10
|Бетис
|15
|5
|5
|5
|16-18
|20
|
11
|Севилья
|15
|5
|4
|6
|14-19
|19
|
12
|Сельта
|15
|5
|3
|7
|23-27
|18
|
13
|Р. Вальекано
|14
|4
|4
|6
|14-16
|16
|
14
|Леганес
|15
|3
|6
|6
|14-20
|15
|
15
|Лас-Пальмас
|15
|4
|3
|8
|20-26
|15
|
16
|Алавес
|15
|4
|2
|9
|16-25
|14
|
17
|Хетафе
|15
|2
|7
|6
|10-13
|13
|
18
|Эспаньол
|14
|4
|1
|9
|15-27
|13
|
19
|Валенсия
|13
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|4
|7
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|10
|
20
|Вальядолид
|15
|2
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|10
|10-32
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38 тур
|29.11
|23:00
|
Мальорка – Валенсия
|2 : 1
|30.11
|16:00
|
Барселона – Лас-Пальмас
|1 : 2
|30.11
|18:15
|
Алавес – Леганес
|1 : 1
|30.11
|20:30
|
Эспаньол – Сельта
|3 : 1
|30.11
|23:00
|
Вальядолид – Атлетико
|0 : 5
|1.12
|16:00
|
Вильярреал – Жирона
|2 : 2
|1.12
|18:15
|
Реал – Хетафе
|2 : 0
|1.12
|20:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|1 : 2
|1.12
|23:00
|
Р. Сосьедад – Бетис
|2 : 0
|2.12
|23:00
|
Севилья – Осасуна
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|9
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|11
|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|12
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|13
|1
|4
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