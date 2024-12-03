«Савилья» сыграла вничью с «Осасуной»

«Севилья» в матче 15-го тура чемпионата Испании дома сыграла вничью с «Осасуной» со счетом 1:1.

На гол Анте Будимира хозяева ответили точным Доди Лукебакио.

После этого матча «Севилья» с 19 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Осасуна» с 23 очками — на седьмой строчке.