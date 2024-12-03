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Сегодня, 00:54

«Савилья» сыграла вничью с «Осасуной»

Сергей Разин
корреспондент
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«Севилья» в матче 15-го тура чемпионата Испании дома сыграла вничью с «Осасуной» со счетом 1:1.

На гол Анте Будимира хозяева ответили точным Доди Лукебакио.

После этого матча «Севилья» с 19 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Осасуна» с 23 очками — на седьмой строчке.

Испания. Ла Лига. 15-й тур
02 дек, 23:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
1:1
Осасуна

ФК Осасуна
ФК Севилья
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 15 11 1 3 43-16 34
2
 Реал 14 10 3 1 30-11 33
3
 Атлетико 15 9 5 1 26-8 32
4
 Атлетик 15 7 5 3 22-14 26
5
 Вильярреал 14 7 5 2 27-23 26
6
 Мальорка 15 7 3 5 15-13 24
7
 Осасуна 15 6 5 4 20-23 23
8
 Жирона 15 6 4 5 22-20 22
9
 Р. Сосьедад 15 6 3 6 13-11 21
10
 Бетис 15 5 5 5 16-18 20
11
 Севилья 15 5 4 6 14-19 19
12
 Сельта 15 5 3 7 23-27 18
13
 Р. Вальекано 14 4 4 6 14-16 16
14
 Леганес 15 3 6 6 14-20 15
15
 Лас-Пальмас 15 4 3 8 20-26 15
16
 Алавес 15 4 2 9 16-25 14
17
 Хетафе 15 2 7 6 10-13 13
18
 Эспаньол 14 4 1 9 15-27 13
19
 Валенсия 13 2 4 7 13-21 10
20
 Вальядолид 15 2 3 10 10-32 9
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Мальорка – Валенсия
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30.11 16:00
Барселона – Лас-Пальмас
 1 : 2
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Алавес – Леганес
 1 : 1
30.11 20:30
Эспаньол – Сельта
 3 : 1
30.11 23:00
Вальядолид – Атлетико
 0 : 5
1.12 16:00
Вильярреал – Жирона
 2 : 2
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Реал – Хетафе
 2 : 0
1.12 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 1 : 2
1.12 23:00
Р. Сосьедад – Бетис
 2 : 0
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Севилья – Осасуна
 1 : 1
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 9
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 7
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 11 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 12 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 13 1 4
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