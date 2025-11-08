Гол Варгаса с пенальти принес «Севилье» победу над «Осасуной»

«Севилья» обыграла «Осасуну» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол забил Рубен Варгас, который реализовал пенальти на 51-й минуте.

«Севилья» набрала 16 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице ла лиги. У «Осасуны» 11 баллов и 15-я позиция.

Следующий матч в чемпионате Испании «Севилья» проведет 24 ноября против «Эспаньола», а «Осасуна» 22 ноября сыграет против «Реал Сосьедад».