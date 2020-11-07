«Севилья» обыграла «Осасуну» благодаря голу Окампоса
«Севилья» победила «Осасуну» (1:0) в матче девятого тура чемпионата Испании.
Единственный мяч с пенальти забил Лукас Окампос. «Севилья» набрала 10 очков и занимает 11-е место. У «Осасуны» 10 очков и 12-я позиция.
Чемпионат Испании. Лига 1
9-й тур
«Севилья» — «Осасуна» — 1:0 (0:0)
Гол: Окампос, 59 — с пенальти.
«Севилья»: Буну, Хесус Навас (Ракитич, 46), Акунья (Эскудеро, 42), Кунде, Диегу Карлос, Фернанду Режес, Оливер Торрес, Хоан Хордан (Гудель, 89), Окампос, Фернандес (де Йонг, 68), Эн-Несири (Васкес, 89).
«Осасуна»: Эррера, Ронкалья, У.Гарсия (Видаль, 67), Дав.Гарсия, Крус (Иньиго Перес, 83), Р.Гарсия (Торрес, 67), Торро (Ойер, 16), Монкайола, Будимир, Хони, Гальего (Лопес, 83).
Предупреждения: У.Гарсия, 38. Ракитич, 77. Ойер, 80. Фернанду Режес, 87. Дав.Гарсия, 90+1.
Судья: Мартинес Мунуэра.
7 ноября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
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