«Севилья» обыграла «Хетафе»
«Севилья» в матче 10-го тура чемпионата Испании обыграла «Хетафе» со счетом 2:0. Голы забили Хавьер Эрнандес и Лукас Окампос.
«Севилья» занимает пятое место в таблице. «Хетафе» — 10-й.
Чемпионат Испании
Лига 1
10-й тур
«Севилья» — «Хетафе» — 2:0 (0:0)
Голы: Эрнандес, 69 (1:0). Окампос, 78 (2:0).
«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Васкес, 69), Эрнандес (де Йонг, 81), Нолито (Оливер Торрес, 58), Окампос.
«Хетафе»: Сория, Эчейта, Кабрера, Ньом (Оливера, 54), Рауль Гарсия (Кенеди, 75), Кукурелья, Максимович, Арамбарри, Хорхе Молина (Анхель, 60), Хасон, Хайме Мата.
Предупреждения: Банега, 15. Хасон, 18. Хайме Мата, 23. Оливера, 71. Окампос, 90.
Судья: Санчес Мартинес (Испания).
27 октября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/