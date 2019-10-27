«Севилья» обыграла «Хетафе»

«Севилья» в матче 10-го тура чемпионата Испании обыграла «Хетафе» со счетом 2:0. Голы забили Хавьер Эрнандес и Лукас Окампос.

«Севилья» занимает пятое место в таблице. «Хетафе» — 10-й.

Чемпионат Испании

Лига 1

10-й тур

«Севилья» — «Хетафе» — 2:0 (0:0)

Голы: Эрнандес, 69 (1:0). Окампос, 78 (2:0).

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Васкес, 69), Эрнандес (де Йонг, 81), Нолито (Оливер Торрес, 58), Окампос.

«Хетафе»: Сория, Эчейта, Кабрера, Ньом (Оливера, 54), Рауль Гарсия (Кенеди, 75), Кукурелья, Максимович, Арамбарри, Хорхе Молина (Анхель, 60), Хасон, Хайме Мата.

Предупреждения: Банега, 15. Хасон, 18. Хайме Мата, 23. Оливера, 71. Окампос, 90.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

27 октября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».