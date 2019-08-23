«Севилья» обыграла «Гранаду» и вышла на первое место

«Севилья» в матче 2-го тура чемпионата Испании в гостях обыграла «Гранаду» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Хуан Хордан.

«Севилья» добилась второй победы в двух матчах и вышла на первое место. «Гранада» — 12-я.

Чемпионат Испании

Лига 1

2-й тур

«Гранада» — «Севилья» — 0:1 (0:0)

Гол: Хоан Хордан, 52.

«Гранада»: Силва, Кини, Диас, Дуарте, Санчес, Монторо, Вико (Фернандес, 60), Брайс (Рамос, 85), Пуэртас, Сольдадо, Вадильо (Мачис, 59).

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Каррису, Диегу Карлос, Регилон (Эскудеро, 19), Банега (Гудель, 64), Фернанду Режес, Хоан Хордан (Васкес, 86), де Йонг, Нолито, Окампос.

Предупреждения: Санчес, 45+5. Фернанду Режес, 61.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

23 августа. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».