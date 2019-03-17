"Севилья" обыграла "Эспаньол" благодаря голу Бен Йеддера

"Севилья" с минимальным счетом победила "Эспаньол" в матче 20-го тура премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил нападающий Виссам Бен Йеддер.

"Севилья" набрала 43 очка и осталась на 6-м месте в турнирной таблице. "Эспаньол" с 34 баллами располагается на 13-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

28-й тур

"Эспаньол" - "Севилья" - 0:1 (0:0)

Гол: Бен Йеддер, 53 - с пенальти.

"Эспаньол": Диего Лопес, Росалес, Вила, Налду (Пуадо, 85), Эрмосо, Гранеро (Мелендо, 60), Дардер, Рока, Перес (Феррейра, 69), У Лэй, Борха Иглесиас.

"Севилья": Сориано, Каррису, Меркадо, Вебер, Банега (Васкес, 79), Гоналон, Амаду (Рог, 74), Хесус Навас, Бен Йеддер, Промес, Андре Силва (Эль-Хаддади, 63).

Предупреждения: Вебер, 63. Дардер, 65. Каррису, 75. Сориано, 90. Вила, 90+4.

Удаления: Дардер, 90+4 (после матча, вторая ж.к.). Сориано, 90+4 (после матча, вторая ж.к.).

Судья: Куадра Фернандес.

17 марта. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион "RCDE Stadium (Power8)".

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