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«Севилья» объявила о возвращении Ракитича

15:41
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«Севилья» объявила о подписании контракта с полузащитником Иваном Ракитичем.

Контракт с экс-хавбеком «Барселоны» рассчитан до конца июня 2024 года. 32-летний хорват уже выступал за «Севилью» с 2011 по 2014 год, после чего присоединился к «сине-гранатовым».

Как сообщается в заявлении на официальном сайте «Барселоны», «Севилья» заплатит за игрока 1,5 миллиона евро, также сделка включает в себя потенциальные бонусные выплаты в размере 9 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Ракитич провел за «Барселону» 42 матча, на его счету 1 гол и 5 результативных передач.

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