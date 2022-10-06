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6 октября, 17:04

Сампаоли возглавил «Севилью». Контракт — до 2024 года

«Севилья» объявила о назначении Хорхе Сампаоли главным тренером до 2024 года
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Хорхе Сампаоли.
Фото ФК «Севилья»

«Севилья» объявила о назначении Хорхе Сампаоли на пост главного тренера. Контракт с 62-летним аргентинцем рассчитан до 2024 года.

Сампаоли уже работал в «Севилье» — с 2016 по 2017 год. Его последним клубом был «Марсель», который он покинул этим летом.

Ранее «Севилья» объявила, что главный тренер команды Хулен Лопетеги освобожден от исполнения своих обязанностей. 56-летний испанец тренировал команду с июля 2019 года.

В этом сезоне в чемпионате Испании «Севилья» набрала 5 очков в 7 матчах и занимает 16-е место в ла лиге.

Хулен Лопетеги
ФК Севилья
Хорхе Сампаоли
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 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
5
 Бетис 9 6 1 2 13-6 19
6
 Атлетик 9 5 2 2 17-6 17
7
 Валенсия 9 4 2 3 16-10 14
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 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
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 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
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 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
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 Вальядолид 9 2 2 5 6-14 8
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Атлетик – Атлетико
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16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 1 : 2
16.10 17:15
Реал – Барселона
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Эспаньол – Вальядолид
 1 : 0
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
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17.10 22:00
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Бетис

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П
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Барселона

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Барселона

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И К Ж
Херман Пеццела

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Бетис

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