"Севилья" не будет выкупать Андре Силву у "Милана"

Нападающий "Милана" Андре Силва, в настоящий момент выступающий на правах аренды за "Севилью", летом с большой вероятностью вернется в итальянский клуб.

Как сообщает Football Espana со ссылкой на Tuttosport, испанцы были довольны игрой 23-летнего португальца в начале сезона, однако у футболиста произошел серьезный спад: в последних 12-ти матчах форвард отличился лишь раз.

По информации издания, "Севилья" не станет активировать опцию выкупа в размере 30 миллионов евро и вернет Силву в "Милан".

Всего за севильцев Андре Силва провел 35 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи.