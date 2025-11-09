«Севилья» может сменить владельца в начале 2026 года

«Севилью» могут продать в начале 2026 года, сообщает испанское издание AS.

По информации источника, международные инвестиционные фонды проявляют интерес к клубу, который уже долгое время борется за контроль между основными акционерами. Чтобы продажа состоялась до 2027 года, необходимо достичь соглашения между ними.

Новый владелец столкнется с огромным долгом клуба, который, по данным «Севильи», варьируется от 100 миллионов евро до более чем 200 миллионов евро.

«Севильей» управляют семьи Гихарро, Каррион, Алес и Кастро. Нынешний президент клуба — Хосе Мария дель Нидо Карраско.