«Севилья» может арендовать Кубо у «Реала»

«Севилья» ведет переговоры по аренде полузащитника «Реала» Такэфусы Кубо, сообщает Marca.

По информации источника, «Севилья» — главный претендент на 19-летнего японца. Сообщается, что игрок может отправиться в аренду на два года с правом выкупа. В случае, если «Севилья» выкупит футболиста у «Реала», в сделке будет прописан пункт приоритетного права обратного выкупа.

Сезон-2019/20 Кубо провел в «Мальорке» на правах аренды. На счету японца 4 гола и 5 результативных передач в 36 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.