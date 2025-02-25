«Севилья» сыграла вничью с «Мальокой», пропустив на 90+1-й минуте

«Севилья» в матче 25-го тура чемпионата Испании дома сыграла вничью с «Мальоркой» со счетом 1:1.

На гол Кике Саласа гости ответили точным ударом Мартина Вальента на 90+1-й минуте.

После этого матча «Севилья» с 32 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Мальорка» с 35 очками — на восьмой строчке.