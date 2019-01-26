"Севилья" - "Леванте": видеотрансляция матча - в 15.00

В матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 26 января, "Севилья" принимает "Леванте".

"Севилья" с 33 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. У "Леванте" 26 очков и десятая позиция.

Компания Winline предлагает следующие коэффициенты на матч: победа хозяев - 1.42, ничья - 4.85, победа гостей - 6.46.

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Севилья" – "Леванте" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 15.00 (время московское).

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей

"Севилья" – "Леванте": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 21-й тур, 26 января 2019, онлайн-трансляция матча, начало – 15.00 (мск)