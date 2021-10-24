«Севилья» забила пять голов «Леванте» и поднялась на первое место в таблице чемпионата Испании
«Севилья» обыграла «Леванте» в матче 10-го тура ла лиги. Команды на двоих забили восемь голов — 5:3.
«Севилья» с 20 очками занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» идет на предпоследнем месте.
Чемпионат Испании. Лига 1
10-й тур
«Севилья» — «Леванте» — 5:3 (3:1)
Голы: Оливер Торрес, 8 (1:0). Мир, 24 (2:0). Моралес, 33 (2:1). Диегу Карлос, 38 (3:1). Эль-Хаддади, 50 (4:1). Моралес, 55 (4:2). Мелеро, 61 (4:3). Фернанду Режес, 64 (5:3).
«Севилья»: Дмитрович, Хесус Навас, Аугустинссон (Акунья, 78), Кунде, Диегу Карлос, Фернанду Режес, Дилэйни (Хоан Хордан, 56), Оливер Торрес (Оскар Родригес, 78), Сусо (Ламела, 69), Эль-Хаддади (Окампос, 69), Мир.
«Леванте»: Фернандес, Мустафи (Пьер, 22), Клерк (Франкеса, 73), Везу, Мирамон, Радойя (Малса, 46), Мелеро, Пабло Мартинес (Барди, 46), Сольдадо (Гомес, 58), Моралес, Де Фрутос.
Предупреждения: Малса, 66. Клерк, 70. Фернанду Режес, 78.
Судья: Писарро Гомес (Испания).
24 октября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
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