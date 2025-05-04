«Севилья» сыграла вничью с «Леганесом» и не побеждает уже в семи матчах кряду
«Севилья» дома сыграла вничью с «Леганесом» в матче 34-го тура испанской ла лиги — 2:2.
По голу у хозяев забили Кике Салас (21-я минута) и Исаак Ромеро (70-я). У гостей отличились Мунир Эль-Хаддади (7-я) и Хавьер Эрнандес (73-я).
«Севилья» (38 очков) занимает 15-е место в ла лиге. Андалусийцы не сумели одержать победу в седьмом матче подряд. «Леганес» (31) остается предпоследним в турнирной таблице.
Источник: Таблица ла лиги
Положение команд
