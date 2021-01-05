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«Севилья» и «Вильярреал» вышли в 1/16 финала Кубка Испании

22:58
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«Севилья» обыграла «Линарес» (2:0) в матче 1/32 финала Кубка Испании.

«Вильярреал» также пробился в следующую стадию национального кубка. Команда на выезде разгромила клуба «Самора» — 4:1.

Кубок Испании

2-й раунд

«Линарес» — «Севилья» — 0:2 (0:1)

Голы: Оскар Родригес, 45+1 (0:1). Лара, 47 — в свои ворота (0:2).

Судья: Диас де Мера Эскудерос (Испания).

5 января. Линарес. Стадион «Мунисипаль де-Линарехос».

«Самора» — «Вильярреал» — 1:4 (1:2)

Голы: Бакка, 31 (0:1). Пино, 43 (0:2). Рамос, 45+2 (1:2). Ниньо, 73 (1:3). Раба, 88 (1:4).

Судья: Писарро Гомес (Испания).

5 января. Самора. Стадион «Рута-де-ла-Плата».

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