«Севилья» и «Сельта» пробились в 1/32 финала Кубка Испании

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«Севилья» в гостях обыграла «Кинтанар де ла Орден» в 1/64 финала Кубка Испании — 3:0.

У андалусийцев забивали Рафа Мира, Юссеф Эн-Несири Адриа Педроса.

«Сельта» на выезде победила «Турегано» — 4:0.

У гостей забивали Жонатан Бамба (дубль) и Карлес Перес (дубль).

Соперники «Севильи» и «Сельты» в следующем раунде Кубка короля определятся после жеребьевки.