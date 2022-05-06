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Сегодня, 11:48

«Севилья» хочет приобрести защитника «Барселоны» Лангле

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Клеман Лангле интересен «Севилье», информирует Fichajes.

Ранее сообщалось, что 26-летним игроком также интересуются несколько клубов АПЛ.

Контракт Лангле в «Барселоной» истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне защитник провел за каталонский клуб 23 матча и отметился одной результативной передачей.

Источник: https://www.fichajes.net/noticias/sevilla-interesado-recuperar-lenglet-20220504.html
Клеман Лангле
Футбол
ФК Барселона
ФК Севилья
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2
 Барселона 34 19 9 6 63-34 66
3
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 34 17 7 10 56-38 58
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 Р. Сосьедад 34 15 11 8 33-32 56
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 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
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 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
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 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
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 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
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 Эльче 34 10 9 15 37-45 39
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 Гранада 34 6 13 15 37-57 31
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 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
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Леванте – Р. Сосьедад
 - : -
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 - : -
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8.05 22:00
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