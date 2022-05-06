«Севилья» хочет приобрести защитника «Барселоны» Лангле

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле интересен «Севилье», информирует Fichajes.

Ранее сообщалось, что 26-летним игроком также интересуются несколько клубов АПЛ.

Контракт Лангле в «Барселоной» истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне защитник провел за каталонский клуб 23 матча и отметился одной результативной передачей.