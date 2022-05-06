«Севилья» хочет приобрести защитника «Барселоны» Лангле
Защитник «Барселоны» Клеман Лангле интересен «Севилье», информирует Fichajes.
Ранее сообщалось, что 26-летним игроком также интересуются несколько клубов АПЛ.
Контракт Лангле в «Барселоной» истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне защитник провел за каталонский клуб 23 матча и отметился одной результативной передачей.
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|66
|
3
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|34
|17
|13
|4
|50-28
|64
|
4
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|34
|18
|7
|9
|59-41
|61
|
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|
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|
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|
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|
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|34
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|10
|14
|37-38
|40
|
13
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|34
|10
|9
|15
|37-45
|39
|
14
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37-49
|39
|
15
|Хетафе
|34
|8
|12
|14
|31-37
|36
|
16
|Мальорка
|34
|8
|8
|18
|30-56
|32
|
17
|Кадис
|34
|6
|14
|14
|30-47
|32
|
18
|Гранада
|34
|6
|13
|15
|37-57
|31
|
19
|Алавес
|34
|7
|7
|20
|28-56
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|
20
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|5
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|26
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|6.05
|22:00
|
Леванте – Р. Сосьедад
|- : -
|7.05
|15:00
|
Мальорка – Гранада
|- : -
|7.05
|17:15
|
Атлетик – Валенсия
|- : -
|7.05
|19:30
|
Кадис – Эльче
|- : -
|7.05
|19:30
|
Сельта – Алавес
|- : -
|7.05
|22:00
|
Бетис – Барселона
|- : -
|8.05
|15:00
|
Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
|8.05
|17:15
|
Вильярреал – Севилья
|- : -
|8.05
|19:30
|
Эспаньол – Осасуна
|- : -
|8.05
|22:00
|
Атлетико – Реал
|- : -
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Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|26
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
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|
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Энес Юнал
Хетафе
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|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
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Карим Бензема
Реал
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|
|
Жорди Альба
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
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Хорхе Куэнка
Хетафе
|28
|2
|5
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|
Жюль Кунде
Севилья
|28
|2
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Иньиго Мартинес
Атлетик
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|1
|7
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