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«Севилья» хочет понизить сумму трансфера за Сусо

12:05
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Нападающий «Милана» Сусо близок к переходу в «Севилью». 26-летний форвард согласовал контракт на 4,5 сезона, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Однако клубы пока не могут договориться о сумме трансфер. «Милан» хочет получить за игрока 30 миллионов евро, «Севилья» хочет понизить это сумму до 25.

Сусо перешел в «Милан» в 2015 году из «Ливерпуля». В сезоне-2019/20 нападающий принял участие в 17 матчах в составе «Милана», на счету испанца 1 гол и 2 результативных передачи.

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