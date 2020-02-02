Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Севилья» «Хетафе» сыграли вничью, «Вильярреал» обыграл «Осасуну»

22:21
Теги:

«Севилья» в матче 22-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с «Хетафе» — 1:1.

В другой встреч «Вильярреал» обыграл «Осасуну».

Чемпионат Испании

Лига 1

22-й тур

«Севилья» — «Алавес» — 1:1 (0:0)

Голы: Хоселу, 70 (0:1). Окампос, 77 — с пенальти (1:1).

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Гомес, Кунде, Регилон, Банега, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Васкес, 51), де Йонг (Эн-Несири, 78), Нолито (Сусо, 51), Окампос.

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Магальян, Дуарте, Агиррегабирия (Сайнс, 87), Фейса (Понс, 58), Камараса, Гарсия, Хоселу, Берк (Риоха, 58).

Предупреждения: Регилон, 48. Лагуардия, 64. Васкес, 81.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

2 февраля. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».

«Вильярреал» — «Осасуна» — 3:1 (1:0)

Голы: Пако Алькасер, 45+1 (1:0). Эрнандес, 48 (1:1). Пенья, 54 (2:1). Касорла, 59 — с пенальти (3:1).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пенья, Фунес Мори, Касорла, Иборра, Мойсес Гомес, Тригерос (Замбо, 67), Пако Алькасер (Ниньо, 78), Морено (Чиквуэзе, 55).

«Осасуна»: Эррера, Эступиньян, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Иньиго Перес, Торрес, Р.Гарсия (Арнаис, 66), Монкайола, Ибаньес (Лопес, 78), Кардона (Гальего, 66).

Предупреждения: Эступиньян, 3. Эрнандес, 57. Касорла, 67. Замбо, 90+1. Ниньо, 90+3.

Судья: Писарро Гомес (Испания).

2 февраля. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир