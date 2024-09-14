Гол Хесуса Наваса принес «Севилье» победу над «Хетафе»

«Севилья» на своем поле переиграла «Хетафе» в матче 5-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол забил Хесус Навас. 38-летний испанец отличился на 23-й минуте.

В концовке хозяева остались в меньшинстве — на 87-й минуте вторую желтую карточку получил Хуанлу Санчес.

«Севилья» (5 очков) одержала первую победу в текущем розыгрыше ла лиги и поднялась на 12-е место. «Хетафе» (3) идет 18-м в турнирной таблице.