Гол Хесуса Наваса принес «Севилье» победу над «Хетафе»
«Севилья» на своем поле переиграла «Хетафе» в матче 5-го тура испанской ла лиги — 1:0.
Единственный гол забил Хесус Навас. 38-летний испанец отличился на 23-й минуте.
В концовке хозяева остались в меньшинстве — на 87-й минуте вторую желтую карточку получил Хуанлу Санчес.
«Севилья» (5 очков) одержала первую победу в текущем розыгрыше ла лиги и поднялась на 12-е место. «Хетафе» (3) идет 18-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|4
|4
|0
|0
|13-3
|12
|
2
|Вильярреал
|5
|3
|2
|0
|11-8
|11
|
3
|Реал
|4
|2
|2
|0
|7-2
|8
|
4
|Атлетико
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
5
|Жирона
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
6
|Эспаньол
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
7
|Алавес
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
8
|Осасуна
|4
|2
|1
|1
|5-7
|7
|
9
|Сельта
|4
|2
|0
|2
|10-9
|6
|
10
|Мальорка
|5
|1
|2
|2
|3-4
|5
|
11
|Бетис
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|
12
|Севилья
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
13
|Леганес
|5
|1
|2
|2
|3-5
|5
|
14
|Р. Вальекано
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
15
|Атлетик
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
16
|Вальядолид
|4
|1
|1
|2
|1-10
|4
|
17
|Р. Сосьедад
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
18
|Хетафе
|4
|0
|3
|1
|1-2
|3
|
19
|Лас-Пальмас
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|
20
|Валенсия
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.09
|22:00
|
Бетис – Леганес
|2 : 0
|14.09
|15:00
|
Мальорка – Вильярреал
|1 : 2
|14.09
|17:15
|
Эспаньол – Алавес
|3 : 2
|14.09
|19:30
|
Севилья – Хетафе
|1 : 0
|14.09
|22:00
|
Р. Сосьедад – Реал
|- : -
|15.09
|15:00
|
Сельта – Вальядолид
|- : -
|15.09
|17:15
|
Жирона – Барселона
|- : -
|15.09
|19:30
|
Лас-Пальмас – Атлетик
|- : -
|15.09
|22:00
|
Атлетико – Валенсия
|- : -
|16.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Рафинья
Барселона
|3
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|3
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Ферлан Менди
Реал
|3
|1
|1
|
|
Микель Ойярсабаль
Реал Сосьедад
|3
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|3
|1
|1
Новости