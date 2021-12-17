«Севилья» готова снизить свои требования по трансферу Кунде

«Севилья» готова снизить свои требования по трансферу защитника Жюля Кунде, сообщает ESPN.

По информации источника, испанский клуб, ранее требовавший за 23-летнего француза 80 миллионов евро, теперь готов обсудить возможную продажу футболиста за сумму от 50 до 60 миллионов евро. Сообщается, что главным претендентом на игрока остается «Челси».

В сезоне-2021/22 Кунде провел 20 матчей за «Севилью» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 60 миллионов евро.