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«Севилья» готова снизить свои требования по трансферу Кунде

12:42
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«Севилья» готова снизить свои требования по трансферу защитника Жюля Кунде, сообщает ESPN.

По информации источника, испанский клуб, ранее требовавший за 23-летнего француза 80 миллионов евро, теперь готов обсудить возможную продажу футболиста за сумму от 50 до 60 миллионов евро. Сообщается, что главным претендентом на игрока остается «Челси».

В сезоне-2021/22 Кунде провел 20 матчей за «Севилью» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 60 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/soccer/soccer-transfers/story/4549278/kounde-to-chelsea-hots-up-man-uniteds-martial-in-limbo

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Иван Торопцев все материалы автора

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