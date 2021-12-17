«Севилья» готова снизить свои требования по трансферу Кунде
12:42
«Севилья» готова снизить свои требования по трансферу защитника Жюля Кунде, сообщает ESPN.
По информации источника, испанский клуб, ранее требовавший за 23-летнего француза 80 миллионов евро, теперь готов обсудить возможную продажу футболиста за сумму от 50 до 60 миллионов евро. Сообщается, что главным претендентом на игрока остается «Челси».
В сезоне-2021/22 Кунде провел 20 матчей за «Севилью» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 60 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/soccer/soccer-transfers/story/4549278/kounde-to-chelsea-hots-up-man-uniteds-martial-in-limbo
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