«Севилья» готова продать нападающего Мунира Эль-Хаддади
«Севилья» готова выслушать предложения по нападающему Муниру Эль-Хаддади. Испанский клуб оценивает 25-летнего игрока в 10 миллионов евро, сообщает AS.
В этом сезоне марроканец провел за «Севилью» 36 матчей, но в основном выходил на замену. В его активе 5 голов и 2 результативные передачи.
Контракт Мунира с «Севильей» рассчитан до 30 июня 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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