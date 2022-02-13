«Севилья» готова продать Кунде «Челси» за 65-70 миллионов евро

«Севилья» готова продать летом защитника Жюля Кунде в «Челси». Испанский клуб хочет за игрока 65-70 миллионов евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Прошлым летом лондонский клуб предпринял попытку заполучить 23-летнего игрока, но тогда переговоры сорвались.

В текущем сезоне защитник сыграл 25 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 1 результативную передачу.