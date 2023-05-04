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«Севилья» вырвала победу в матче с «Эспаньолом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Севилья» — «Эспаньол».
Фото Global Look Press

«Севилья» на своем поле обыграла «Эспаньол» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 3:2.

За «Севилью» отличились Брайан Хиль, Лукас Окампос (с пенальти) и Папе Гуйе. За «Эспаньол» забил Хавьер Пуадо, а еще один мяч в собственные ворота отправил Карим Рекик.

После этой победы «Севилья» с 44 очками поднялась на десятое место в ла лиги. «Эспаньол» с 31 баллом идет на предпоследней строчке в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 33-й тур
04 мая, 20:30. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
3:2
Эспаньол

В параллельном матче 33-го тура «Жирона» дома обыграла «Мальорку» — 2:1. Победу хозяевам принесли голы Бернардо и Валентина Кастельяноса. Единственный мяч за «Мальорку» забил Ведат Мурики, реализовавший пенальти.

«Жирона» с 47 очками вышла на седьмое место. «Мальорка» с 41 баллом осталась 12-й.

Испания. Ла Лига. 33-й тур
04 мая, 20:30. Montilivi (Жирона)
Жирона
2:1
Мальорка
Футбол
ФК Жирона
ФК Мальорка
ФК Севилья
ФК Эспаньол
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 26 4 3 60-11 82
2
 Атлетико 33 21 6 6 60-26 69
3
 Реал 33 21 5 7 69-32 68
4
 Р. Сосьедад 33 18 7 8 43-29 61
5
 Вильярреал 33 16 6 11 47-34 54
6
 Бетис 32 14 7 11 39-37 49
7
 Жирона 33 13 8 12 52-46 47
8
 Атлетик 32 13 8 11 43-32 47
9
 Осасуна 33 12 8 13 29-35 44
10
 Севилья 33 12 8 13 41-49 44
11
 Р. Вальекано 32 11 10 11 38-41 43
12
 Мальорка 33 11 8 14 32-37 41
13
 Сельта 33 10 9 14 38-46 39
14
 Альмерия 33 10 6 17 42-58 36
15
 Кадис 33 8 11 14 26-49 35
16
 Вальядолид 32 10 5 17 29-55 35
17
 Валенсия 33 9 7 17 36-40 34
18
 Хетафе 33 8 10 15 30-42 34
19
 Эспаньол 33 7 10 16 40-56 31
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Альмерия – Эльче
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 2 : 0
3.05 20:30
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 1 : 1
3.05 23:00
Атлетико – Кадис
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3.05 23:00
Хетафе – Сельта
 1 : 0
4.05 20:30
Жирона – Мальорка
 2 : 1
4.05 20:30
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 3 : 2
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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

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Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

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И К Ж
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Исаак Карселeн

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 22 3 3
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Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

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