«Севилья» вырвала победу в матче с «Эспаньолом»

«Севилья» на своем поле обыграла «Эспаньол» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 3:2.

За «Севилью» отличились Брайан Хиль, Лукас Окампос (с пенальти) и Папе Гуйе. За «Эспаньол» забил Хавьер Пуадо, а еще один мяч в собственные ворота отправил Карим Рекик.

После этой победы «Севилья» с 44 очками поднялась на десятое место в ла лиги. «Эспаньол» с 31 баллом идет на предпоследней строчке в турнирной таблице.

В параллельном матче 33-го тура «Жирона» дома обыграла «Мальорку» — 2:1. Победу хозяевам принесли голы Бернардо и Валентина Кастельяноса. Единственный мяч за «Мальорку» забил Ведат Мурики, реализовавший пенальти.

«Жирона» с 47 очками вышла на седьмое место. «Мальорка» с 41 баллом осталась 12-й.