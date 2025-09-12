«Севилья» и «Эльче» сыграли вничью в ла лиге

«Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Эльче» в матче 4-го тура ла лиги — 2:2.

У хозяев голами отметились Айзек Ромеро на 28-й минуте и Пеке на 85-й минуте. У гостей забитые мячи на счету Андре Силвы (54-я) и Рафаэля Мира (70-я).

«Севилья» набрала 4 очка и занимает 11-е место в чемпионате Испании, «Эльче» с 6 очками — на 6-й строчке.