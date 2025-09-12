Футбол
12 сентября, 23:59

«Севилья» и «Эльче» сыграли вничью в ла лиге

Сергей Ярошенко

«Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Эльче» в матче 4-го тура ла лиги — 2:2.

У хозяев голами отметились Айзек Ромеро на 28-й минуте и Пеке на 85-й минуте. У гостей забитые мячи на счету Андре Силвы (54-я) и Рафаэля Мира (70-я).

«Севилья» набрала 4 очка и занимает 11-е место в чемпионате Испании, «Эльче» с 6 очками — на 6-й строчке.

Чемпионат Испании. Ла лига. 4-й тур.
12 сентября, 22:00. Рамон Санчес Писхуан (Севилья)
Севилья
2:2
Эльче

Футбол
ФК Севилья
ФК Эльче
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 14 1 2 49-20 43
2
 Реал 17 12 3 2 34-16 39
3
 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4
 Атлетико 17 10 4 3 30-16 34
5
 Эспаньол 16 9 3 4 20-16 30
6
 Бетис 16 6 7 3 25-19 25
7
 Атлетик 17 7 2 8 15-22 23
8
 Сельта 16 5 7 4 20-19 22
9
 Хетафе 16 6 2 8 13-18 20
10
 Севилья 16 6 2 8 24-24 20
11
 Эльче 16 4 7 5 19-20 19
12
 Р. Вальекано 16 4 6 6 13-16 18
13
 Алавес 16 5 3 8 14-17 18
14
 Мальорка 16 4 5 7 18-23 17
15
 Р. Сосьедад 16 4 4 8 20-24 16
16
 Осасуна 16 4 3 9 14-20 15
17
 Жирона 16 3 6 7 15-30 15
18
 Валенсия 16 3 6 7 15-25 15
19
 Овьедо 16 2 4 10 7-26 10
20
 Леванте 15 2 3 10 16-28 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.12 23:00 Валенсия – Мальорка - : -
20.12 16:00 Овьедо – Сельта - : -
20.12 18:15 Леванте – Р. Сосьедад - : -
20.12 20:30 Осасуна – Алавес - : -
20.12 23:00 Реал – Севилья - : -
21.12 16:00 Жирона – Атлетико - : -
21.12 18:15 Вильярреал – Барселона - : -
21.12 20:30 Эльче – Р. Вальекано - : -
21.12 23:00 Бетис – Хетафе - : -
22.12 23:00 Атлетик – Эспаньол - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 17
Ферран Торрес
Ферран Торрес

Барселона

 11
Ведат Муричи
Ведат Муричи

Мальорка

 9
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 7
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфорд

Барселона

 7
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 6
И К Ж
Федерико Виньяс
Федерико Виньяс

Овьедо

 13 2 2
Даниэль Вивиан
Даниэль Вивиан

Атлетик

 16 1 5
Абель Бретонес
Абель Бретонес

Осасуна

 14 1 4
Вся статистика

