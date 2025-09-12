«Севилья» и «Эльче» сыграли вничью в ла лиге
«Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Эльче» в матче 4-го тура ла лиги — 2:2.
У хозяев голами отметились Айзек Ромеро на 28-й минуте и Пеке на 85-й минуте. У гостей забитые мячи на счету Андре Силвы (54-я) и Рафаэля Мира (70-я).
«Севилья» набрала 4 очка и занимает 11-е место в чемпионате Испании, «Эльче» с 6 очками — на 6-й строчке.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|17
|14
|1
|2
|49-20
|43
|
2
|Реал
|17
|12
|3
|2
|34-16
|39
|
3
|Вильярреал
|15
|11
|2
|2
|31-13
|35
|
4
|Атлетико
|17
|10
|4
|3
|30-16
|34
|
5
|Эспаньол
|16
|9
|3
|4
|20-16
|30
|
6
|Бетис
|16
|6
|7
|3
|25-19
|25
|
7
|Атлетик
|17
|7
|2
|8
|15-22
|23
|
8
|Сельта
|16
|5
|7
|4
|20-19
|22
|
9
|Хетафе
|16
|6
|2
|8
|13-18
|20
|
10
|Севилья
|16
|6
|2
|8
|24-24
|20
|
11
|Эльче
|16
|4
|7
|5
|19-20
|19
|
12
|Р. Вальекано
|16
|4
|6
|6
|13-16
|18
|
13
|Алавес
|16
|5
|3
|8
|14-17
|18
|
14
|Мальорка
|16
|4
|5
|7
|18-23
|17
|
15
|Р. Сосьедад
|16
|4
|4
|8
|20-24
|16
|
16
|Осасуна
|16
|4
|3
|9
|14-20
|15
|
17
|Жирона
|16
|3
|6
|7
|15-30
|15
|
18
|Валенсия
|16
|3
|6
|7
|15-25
|15
|
19
|Овьедо
|16
|2
|4
|10
|7-26
|10
|
20
|Леванте
|15
|2
|3
|10
|16-28
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.12
|23:00
|Валенсия – Мальорка
|- : -
|20.12
|16:00
|Овьедо – Сельта
|- : -
|20.12
|18:15
|Леванте – Р. Сосьедад
|- : -
|20.12
|20:30
|Осасуна – Алавес
|- : -
|20.12
|23:00
|Реал – Севилья
|- : -
|21.12
|16:00
|Жирона – Атлетико
|- : -
|21.12
|18:15
|Вильярреал – Барселона
|- : -
|21.12
|20:30
|Эльче – Р. Вальекано
|- : -
|21.12
|23:00
|Бетис – Хетафе
|- : -
|22.12
|23:00
|Атлетик – Эспаньол
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|17
|
|
Ферран Торрес
Барселона
|11
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|9
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|7
|
|
Луис Милья
Хетафе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|13
|2
|2
|
|
Даниэль Вивиан
Атлетик
|16
|1
|5
|
|
Абель Бретонес
Осасуна
|14
|1
|4
Новости