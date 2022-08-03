«Севилья» договорилась об аренде защитника «Манчестер Юнайтед» Теллеса

«Севилья» достигла договоренности об аренде защитника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка будет официально завершена на этой неделе. 29-летний бразилец проведет в «Севилье» сезон-2022/23, при этом у испанского клуба не будет права выкупа футболиста.

В прошлом сезоне Теллес принял участие в 26 матчах «МЮ», на его счету 1 гол и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.