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«Севилья» договорилась о продлении контракта с Хесусом Навасом

15:55
Хесус Навас. Фото AFP
Хесус Навас. Фото AFP
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Капитан «Севильи» Хесус Навас продлит контракт с клубом до 2024 года. Президент клуба Хосе Кастро подтвердил, что капитан согласился подписать новое трехлетнее соглашение, сообщает сайт команды.

35-летний Навас — воспитанник «Севильи», за первую команду которой дебютировал в 2003 году. В 2013-17 годах Хесус выступал за «Манчестер Сити», после чего вернулся в родной клуб.

Навас остается рекордсменом по количеству матчей за «Севилью». На его счету 563 матча, в которых он забил 36 мячей и отдал 110 результативных передач.

В составе «Севильи» Навас три раза выигрывал Лигу Европы и дважды Кубок Испании.

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Иван Шитик все материалы автора
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