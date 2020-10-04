«Севилья» близка к покупке форварда АЗ

«Севилья» ведет переговоры по трансферу нападающего АЗ Уссамы Идрисси, сообщает Goal.com.

По информации источника, 24-летний марокканец близок к переходу в испанский клуб. Сообщается, что «Севилья» заплатит за игрока 12 миллионов евро, сделка предусматривает будущие бонусные выплаты в размере 3 миллионов евро. Ожидается, что футболист заключит контракт на 5 лет.

В сезоне-2019/20 Идрисси провел за АЗ 42 матча, на его счету 17 голов и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 12 миллионов евро.