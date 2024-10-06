«Севилья» в дерби обыграла «Бетис»

«Севилья» в матче 9-го тура чемпионата Испании в севильском дерби обыграла «Бетис» со счетом 1:0.

Единственный гол на 50-й минуте забил Доди Лукебакио, который реализовал пенальти. На 89-й минуте вторую желтую карточку получил защитник «Севильи» Ньянзу Куасси.

После этого матча «Севилья» с 12 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, «Бетис» с 12 очками — на 10-й строчке.