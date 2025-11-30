«Бетис» в гостях обыграл «Севилью» в Ла лиге

«Бетис» на выезде победил «Севилью» в матче 14-го тура испанской Ла лиги — 2:0.

Победу гостям принесли голы Пабло Форнальса (54-я минута) и Серхи Альтимиры (69-я).

На 84-й минуте «Севилья» осталась в меньшинстве, удалили Исаака Ромеро.

На 88-й минуте арбитр Хуан Мартинес Мунуэра прервал матч и увел команды с поля. Причиной остановки стали действия болельщиков хозяев — фанаты «Севильи» бросали в игроков соперника посторонние предметы с трибун.

Спустя несколько минут игра была возобновлена.