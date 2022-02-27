«Севилья» победила «Бетис» в чемпионате Испании

«Севилья» обыграла «Бетис» в матче 26-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1.

На 24-й минуте счет в игре открыл полузащитник «Севильи» Иван Ракитич. На 41-й минуте нападающий Мунир Эль-Хаддади удвоил преимущество команды. В дополнительное время второго тайма Серхио Каналес сократил отставание «Бетиса».

«Севилья» набрала 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. Команда отстает от лидирующего «Реала» на 6 очков. У «Бетиса» 46 очков и третья позиция.