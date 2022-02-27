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Сегодня, 20:13

«Севилья» победила «Бетис» в чемпионате Испании

Екатерина Савостина
Корреспондент

«Севилья» обыграла «Бетис» в матче 26-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1.

На 24-й минуте счет в игре открыл полузащитник «Севильи» Иван Ракитич. На 41-й минуте нападающий Мунир Эль-Хаддади удвоил преимущество команды. В дополнительное время второго тайма Серхио Каналес сократил отставание «Бетиса».

«Севилья» набрала 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. Команда отстает от лидирующего «Реала» на 6 очков. У «Бетиса» 46 очков и третья позиция.

Испания. Лига 1. 26-й тур
27 февр, 18:15. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
2:1
Бетис
Голы
Ракитич, 24 (1:0), Эль-Хаддади, 41 (2:0), Каналес, 90+4 (2:1)
Севилья
Буну Хесус Навас Акунья (Аугустинссон, 81) Диегу Карлос (Гудель, 46) Хоан Хордан (Оливер Торрес, 76) Корона Ракитич Дилэйни Фернанду Режес Эн-Несири (Мир, 82) Гомес (Эль-Хаддади, 30)
Бетис
Браво Бартра Виктор Руис Алекс Морено Бельерин Фекир (Хоакин, 46) Каналес Виллиам Карвалью (Руибаль, 46) Родригес (Акуоку, 77) Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 70) Тельо
Предупреждения
Хоан Хордан 13’, Акунья 28’, Буну 67’, Аугустинссон 87’, Эль-Хаддади 90+3’, Фернанду Режес 90+4’  -  Каналес 13’, Родригес 75’, Руибаль 77’
Судьи
Гранде (Испания)

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Методология

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси 0
Ливерпуль 0
Перерыв

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Футбол
ФК Бетис
ФК Севилья
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Чемпионат Испании: «Барселона» — «Атлетик», «Реал» обыграл «Райо Вальекано» и другие матчи 26-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 26 18 6 2 52-20 60
2
 Севилья 26 15 9 2 39-18 54
3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
5
 Вильярреал 26 11 9 6 47-25 42
6
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
7
 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
8
 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
9
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
10
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
11
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
12
 Р. Вальекано 25 9 4 12 28-30 31
13
 Эспаньол 26 7 8 11 31-40 29
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 26 6 9 11 26-30 27
16
 Мальорка 25 6 8 11 23-39 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Алавес 26 5 6 15 21-44 21
19
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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25.02 23:00
Леванте – Эльче
 3 : 0
26.02 16:00
Мальорка – Валенсия
 0 : 1
26.02 18:15
Хетафе – Алавес
 2 : 2
26.02 20:30
Р. Вальекано – Реал
 0 : 1
26.02 23:00
Атлетико – Сельта
 2 : 0
27.02 16:00
Вильярреал – Эспаньол
 5 : 1
27.02 18:15
Севилья – Бетис
 2 : 1
27.02 20:30
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
27.02 23:00
Барселона – Атлетик
 - : -
28.02 23:00
Гранада – Кадис
 - : -
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Карим Бензема

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Барселона

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И К Ж
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Жюль Кунде

Севилья

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Атлетик

 19 1 6
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Гомес Рауль де Томас

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