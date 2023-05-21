«Севилья» сыграла вничью с «Бетисом» в ла лиге

«Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Бетисом» в 35-м туре чемпионата Испании — 0:0.

В концовке гости остались в меньшинстве — на 86-й минуте красную карточку получил Хуан Миранда. Несмотря на это, им удалось удержать ничейный результат.

«Севилья» с 48 очками занимает девятое место в турнирной таблице. «Бетис» с 56 баллами идет на шестой строчке.