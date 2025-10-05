Футбол
Сегодня, 15:15

«Севилья» — «Барселона»: трансляция матча ла лиги онлайн

«Севилья» и «Барселона» встретятся в матче испанской примеры
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Севилья» и «Барселона» встретятся в матче восьмого тура испанской ла лиги в воскресенье, 5 октября. Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, начало — в 17.15 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Севилья» — «Барселона» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 8-й тур.
05 октября, 17:15. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Барселона

В прямом эфире игру показывает канал «Матч! Футбол 2», трансляция начинается за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru (на платной основе).

В семи турах «Барселона» набрала 19 очков, в случае победы снова опередит «Реал» и выйдет на первую строчку ла лиги. «Севилья» набрала 10 очков.

Футбол
ФК Барселона
ФК Севилья
ESPN: Мбаппе и Мастантуоно травмировались в матче с «Вильярреалом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 8 7 0 1 19-9 21
2
 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
3
 Вильярреал 8 5 1 2 14-8 16
4
 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
5
 Атлетик 8 4 1 3 9-9 13
6
 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
7
 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
8
 Атлетико 7 3 3 1 14-9 12
9
 Хетафе 8 3 2 3 9-11 11
10
 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
11
 Осасуна 8 3 1 4 7-8 10
12
 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
13
 Валенсия 8 2 2 4 10-14 8
14
 Леванте 8 2 2 4 13-14 8
15
 Овьедо 8 2 0 6 4-14 6
16
 Жирона 8 1 3 4 5-17 6
17
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
18
 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
19
 Р. Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
20
 Мальорка 8 1 2 5 7-13 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 22:00
Осасуна – Хетафе
 2 : 1
4.10 15:00
Овьедо – Леванте
 0 : 2
4.10 17:15
Жирона – Валенсия
 2 : 1
4.10 19:30
Атлетик – Мальорка
 2 : 1
4.10 22:00
Реал – Вильярреал
 3 : 1
5.10 15:00
Алавес – Эльче
 - : -
5.10 17:15
Севилья – Барселона
 - : -
5.10 19:30
Эспаньол – Бетис
 - : -
5.10 19:30
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
5.10 22:00
Сельта – Атлетико
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 9
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Атлетико

 6
Карл Этта Эйонг

Карл Этта Эйонг

Леванте

 5
П
Луис Милья

Луис Милья

Хетафе

 5
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Барселона

 4
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 4
И К Ж
Серхио Камельо

Серхио Камельо

Райо Вальекано

 5 1 2
Федерико Виньяс

Федерико Виньяс

Овьедо

 6 1 2
Александр Серлот

Александр Серлот

Атлетико

 6 1 2
Вся статистика

