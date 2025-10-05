«Севилья» и «Барселона» встретятся в матче испанской примеры

«Севилья» и «Барселона» встретятся в матче восьмого тура испанской ла лиги в воскресенье, 5 октября. Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, начало — в 17.15 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Севилья» — «Барселона» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 8-й тур.

05 октября, 17:15. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)

В прямом эфире игру показывает канал «Матч! Футбол 2», трансляция начинается за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru (на платной основе).

В семи турах «Барселона» набрала 19 очков, в случае победы снова опередит «Реал» и выйдет на первую строчку ла лиги. «Севилья» набрала 10 очков.