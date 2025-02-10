«Барселона» в гостях победила «Севилью», каталонцы с 60-й минуты играли вдесятером

«Барселона» в матче 23-го тура чемпионата Испании на выезде обыграла «Севилью» со счетом 4:1.

В составе каталонцев отличились Роберт Левандовски, Фермин Лопес, Рафинья и Эрик Гарсия, у хозяев гол на счету Рубена Варгаса. На 60-й минуте при счете 3:1 красную карточку получил Фермин Лопес.

После этого матча «Барселона» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 2 очка, от идущего на второй строчке «Атлетико» — на один балл. «Севилья» с 28 очками — на 13-м месте.